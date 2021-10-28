Необыкновенный мир причудливых и удивительных злодеев, – расследовательница о коррупции в ФИФА

Недавно был представлен документальный фильм "Человек, продавший чемпионат мира". В нем журналисты-расследователи рассказали о коррупции в ФИФА.

Одной из участвовавших в расследовании журналисток была Хайди Блейк. Она работает на издание BuzzFeed News из Лондона. Она является автором книги "Из России с кровью: программа безжалостного убийства Кремля" и "Тайная война Владимира Путина на Западе", а также соавтором "Уродливой игры: Катарский сговор для покупки чемпионата мира по футболу".

– Почему, по вашему мнению, "Люди, продавшие чемпионат мира", будут интересны зрителям?

– Есть одна вещь, которая поразила меня, как журналистку, в этой истории больше всего – это то, что действующие лица в этой истории удивительнее фантастических персонажей. Это такой необыкновенный мир причудливых и удивительных злодеев. Поскольку культуре коррупции в ФИФА позволяли формироваться столько десятилетий, совершенно бесконтрольно и без какого-либо реального надзора или ответственности, крайности коррупционного поведения просто захватывают дух, иногда даже до комического. Я думаю, что фильм это хорошо раскрывает. И это свидетельствует о продолжающейся серьезности коррупции, но также и о моментах, когда коррупция становится настолько наглой, что это почти смешно. Прекрасно увидеть, что продюсеры Дэн и Морган сделали с этим. Они проделали блестящую работу, переложив ее на экран и действительно воплотив историю в жизнь.

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– Почему это такая важная история?

– Я лично не являюсь футбольной фанаткой, и поэтому это была удивительная история для меня. Поначалу это не вызывало у меня резонанс на личном уровне. Но я увлеклась этой историей по двум причинам. Во-первых, потому что масштабы коррупции захватывали дух и выходили за рамки всего, что я видела раньше как журналистка. У нас была мощная детализация, что подчас были документированы некоторые конкретные коррупционные действия и платежи. Но также и потому, что футбол настолько любим многими миллиардами людей во всем мире и вдохновляет так много молодых людей, особенно в тех частях мира, где жизнь трудна, а источников вдохновения мало. Поэтому увидеть, как это присваивают и исчерпывают этот смысл люди, которые должны управлять игрой, но на самом деле просто используют ее для собственной выгоды, это действительно шокирует.

– Чиновники ФИФА тянули с этой историей, пока ФБР не взялось за расследование, не правда ли?

– Да. Я не думаю, что чиновникам ФИФА приходило в голову, что ФБР сможет найти опору в международном праве, чтобы привлечь их к аудиту. Но вмешательство ФБР было очень значительным. Мы действительно пришли к тому, что мы отчаялись в любых реальных действиях, направленных на привлечение к ответственности должностных лиц ФИФА. Помню, я испытывала настоящее уныние. Я подумала: "Мы годами работали над этим, мы изложили все эти доказательства, но ничего не изменилось. Блаттер все еще на должности, а чемпионат мира все еще проходит в Катаре". А потом проснувшись, прочла о рейдах ФБР и подумала: "наконец-то кто-то нашел способ заставить их ответить". И это был, непременно, большой, большой момент.

– Как вы считаете, удалось ли вашему расследованию что-либо изменить?

– Я думаю, что смещение Зеппа Блаттера – это огромный, огромный шаг вперед. Мы, очевидно, обеспокоены тем, что чемпионат мира по футболу все еще состоится в Катаре, несмотря на все, что мы разоблачили, и, несмотря на ужасы, которые оказались впоследствии, особенно вокруг ужасного отношения к рабочим-мигрантам, которые строят там инфраструктуру чемпионата мира. Это действительно удручающее. Но, как говорится, тот факт, что Блаттера нет, тот факт, что будущие процедуры проведения конкурсов на чемпионат мира по футболу проходят иначе, что антикоррупционные реформы начались – это уже обнадеживающие шаги. Как говорится, Рим не был построен за один день, так что приятно видеть эти постепенные изменения.