Немецкий спортсмен отказался от употребления китайского мяса на Олмпиаде-2022.

Именитый немецкий бобслеист Франческо Фридрих решил отказаться от употребления мяса в Пекине. И он совсем не вегетарианец, спортсмен беспокоится из-за допинг-проб.

Страх перед допинг-тестом

Звезда бобслея отказалась от китайского мяса, чтобы уберечься от возможных неприятностей в будущем. Соответствующее решение немца мотивировано страхом перед допингом.

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Национальное антидопинговое агентство Германии опубликовало предостережение не употреблять мясо в Китае. Там заверили, что из-за использования гормона роста после употребления мяса спортсменов могут обвиниться в применении допинга.

"Это мера предосторожности – особенно когда приближается такое важное соревнование, как Олимпиада. Гормоны роста используются при производстве мяса в разных странах, в том числе и в Китае. Такие вещества могут быть обнаружены в допинг-тесте, из-за них спортсмена могут обвинить в применении допинга", – сказал врач олимпийской сборной Германии с бобслей Кристиан Шнайдер.

Подобные случаи в спорте

Опасаются немцы не зря, ведь в 2010 году уже был один подобный случай. Тогда из-за китайского мяса пострадал игрок в настольный теннис Дмитрий Овчаров.

Когда он вернулся в Германию, он сдал два положительных допинг-теста.

И все же спортсмена оправдали после нескольких судебных процессов.

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