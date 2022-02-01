Немецкий спортсмен отказался от употребления китайского мяса на Олмпиаде-2022.
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Именитый немецкий бобслеист Франческо Фридрих решил отказаться от употребления мяса в Пекине. И он совсем не вегетарианец, спортсмен беспокоится из-за допинг-проб.
Страх перед допинг-тестом
Звезда бобслея отказалась от китайского мяса, чтобы уберечься от возможных неприятностей в будущем. Соответствующее решение немца мотивировано страхом перед допингом.
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Национальное антидопинговое агентство Германии опубликовало предостережение не употреблять мясо в Китае. Там заверили, что из-за использования гормона роста после употребления мяса спортсменов могут обвиниться в применении допинга.
"Это мера предосторожности – особенно когда приближается такое важное соревнование, как Олимпиада. Гормоны роста используются при производстве мяса в разных странах, в том числе и в Китае. Такие вещества могут быть обнаружены в допинг-тесте, из-за них спортсмена могут обвинить в применении допинга", – сказал врач олимпийской сборной Германии с бобслей Кристиан Шнайдер.
Подобные случаи в спорте
- Опасаются немцы не зря, ведь в 2010 году уже был один подобный случай. Тогда из-за китайского мяса пострадал игрок в настольный теннис Дмитрий Овчаров.
- Когда он вернулся в Германию, он сдал два положительных допинг-теста.
- И все же спортсмена оправдали после нескольких судебных процессов.
Франческо Фридрих: что известно о спортсмене
- Немецкий бобслеист – один из фаворитов на Олимпиаде-2022. На прошлых Играх в Пхенчхане он получил две золотые награды.
- На счету Фридриха 12 побед на чемпионатах мира, а также две серебряные медали. Франческо трижды торжествовал на чемпионате Европы.
- Немец является двукратным обладателем Кубка мира по двойкам.