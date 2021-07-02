Немецкий баскетболист специально промахнулся со штрафного, чтобы не пустить Россию на Олимпиаду

Российская сборная по баскетболу не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. В квалификации россияне дважды уступили Германия и Мексике. А немцы сделали все, чтобы россияне заняли последнее место.

В квалификации на Олимпиаду-2020 Россия и Германия попала в группу с Мексикой, Новой Зеландией и Сенегалом. Однако две последние команды снялись с отбора, поэтому два места на турнире разыгрывали только три команды.

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В первом матче Германия обыграла Мексику 82:76. Во втором Мексика обыграла Россию 72:64. Поэтому россиянам, чтобы выходить на Олимпиаду, нужно было не только побеждать, но и делать это с разницей в 8 и более очков.

Первую четверть матча против Германии россияне выиграли 17:15. До трех очков они увеличили преимущество перед большим перерывом – 35:32. И немцы так просто сдаваться не собирались.

В концовке матча команды поочередно выходили вперед. И тогда стало понятно, что россияне пытаются сыграть вничью, чтобы уже в овертайме увеличить свое преимущество до столь необходимых 8 очков.

За одну секунду до конца матча при счете 68:67 в пользу Германии, немцы получили право на штрафные броски. Исполнять его пошел Маодо Ло. Первая попытка была удачна, и счет стал 69:67. И вторую попытку он промахнулся. При этом бросок был крайне неточен.

Вероятной причиной такого поступка могло быть то, что если бы Ло попал, то разница составила бы +3. И у россиян было время как раз на один бросок от своего щитка. В истории баскетбола уже бывали случаи, когда такой бросок достигал цели (дальний бросок с сиреной, который сравнивает счет или приносит победу называют баззер-биттер). Тогда счет бы стал равный, и игра перешла бы в овертайм. Поэтому шанс сравнять счет за +3 (в случае попадания Ло) у них был, а вот времени на перевод игры в овертайм за +2 – нет. Ведь за одну секунду до финальной сирены разыграть мяч и забросить его из двухочковой зоны почти невозможно.

Поэтому после промаха если бы россияне попадали, они бы побеждали, но все равно оставались бы последними именно из-за разницы мячей. Ло не попал со штрафного, россияне свой дальний бросок тоже упустили и проиграли. И не сыграют на Олимпиаде.

Смотрите видео промаха со штрафного (с 4:55 на видео)