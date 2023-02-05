Трехкратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры

Титулованная немецкая биатлонистка Ванесса Хинц решила завершить спортивную карьеру. Такое решение она приняла еще в начале сезона.

Соревнования на Кубке IBU в Обертиллиахе стали последними в спортивной карьере биатлонистки сборной Германии Ванессы Хинц. 30-летняя спортсменка в нынешнем сезоне завоевала бронзу на чемпионате Европы.

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Хинц спрятала винтовку в кейс

Еще осенью я решила, что это будет мой последний сезон. На прошлой неделе я поняла, что проведу свою последнюю гонку в Обертиллиасе, потому что это особое место для меня: здесь я провела свой первый тренировочный сбор в возрасте 10 лет, а также первые соревнования по биатлону... Очень рада, что смогла завершить свою кар здесь,

– сказала Ванесса.

Немецкая биатлонистка трижды становилась чемпионкой мира, поэтому она благодарна этому виду спорта за пережитые эмоции.

Биатлон дал мне все: эмоции, взлеты и падения. Я так рада, что он дал мне эту жизнь и желаю всем молодым спортсменам пройти то же самое,

– заявила Хинц.

Достижения Ванессы Хинц