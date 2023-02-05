Трехкратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры
Источник:IBU
Титулованная немецкая биатлонистка Ванесса Хинц решила завершить спортивную карьеру. Такое решение она приняла еще в начале сезона.
Соревнования на Кубке IBU в Обертиллиахе стали последними в спортивной карьере биатлонистки сборной Германии Ванессы Хинц. 30-летняя спортсменка в нынешнем сезоне завоевала бронзу на чемпионате Европы.
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Хинц спрятала винтовку в кейс
Еще осенью я решила, что это будет мой последний сезон. На прошлой неделе я поняла, что проведу свою последнюю гонку в Обертиллиасе, потому что это особое место для меня: здесь я провела свой первый тренировочный сбор в возрасте 10 лет, а также первые соревнования по биатлону... Очень рада, что смогла завершить свою кар здесь,
– сказала Ванесса.
Немецкая биатлонистка трижды становилась чемпионкой мира, поэтому она благодарна этому виду спорта за пережитые эмоции.
Биатлон дал мне все: эмоции, взлеты и падения. Я так рада, что он дал мне эту жизнь и желаю всем молодым спортсменам пройти то же самое,
– заявила Хинц.
Достижения Ванессы Хинц
- В начале спортивной карьеры Хинц занималась беговыми лыжами.
- В 2013 году Ванесса приняла участие в юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе, где победила в составе германской эстафеты.
- В составе немецкой сборной она трижды становилась чемпионкой мира: 2015 и дважды в 2017 году.
- На чемпионате Европы-2013 она завоевала золото в эстафетной гонке 4х6.
- На Олимпийских играх в Пекине на счету бронзовая награда.