Защитник Мацей Рыбус перешел к московскому Спартаку. Поляк по окончании сезона-2021/2022 покинул московский Локомотив в связи с окончанием контракта.

Пшидач: Это кровавые деньги

Вицеминистр МИД Польши Марцин Пшидач прокомментировал переход Рыбуса к московскому Спартаку. он считает, что ему не место в команде.

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Нет ничего более позорного, чем прятаться за "благом семьи", когда речь идет просто о больших деньгах. А это кровавые деньги. Надеюсь, что для него уже не будет места в сборной. Играть с "орлом" на груди – это честь, и только для тех, кто это понимает,

– сказал он.

Что известно о футболисте

Выступая в чемпионате России, польский игрок женился на россиянке. Продолжение своей карьеры в стране-агрессоре он аргументировал "благом семьи".

В то время как ряд польских спортсменов разорвали свои контракты российскими командами из-за войны в Украине.

Его соглашение со Спартаком рассчитано на 30 июня 2024 года. Ранее футболист выступал за другой московский клуб Локомотив. Он оставил команду на правах свободного агента.

32-летний футболист выступает в России с 2012 года, за исключением сезона-2016/2017, который он провел в Лионе. Первым его клубом в РФ был Терек, ныне Ахмат. За Локомотив он играл с 2017 года.

Рыбус провел 66 матчей за сборную Польши.