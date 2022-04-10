Некоторые ребята плакали после игры в раздевалке, – Степаненко о моральном состоянии игроков

Шахтер начал серию благотворительных матчей в поддержку Украины. "Горняки" сыграли первый поединок в Греции.

Степаненко: Эмоции просто зашкаливают

Донецкая команда потерпела поражение в матче против Олимпиакоса. Поединок закончился со счётом 0:1.

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На поле "горняки" вышли в футболках с названиями 10 городов-героев, оказывавших жесткое сопротивление вторжению России в Украину.

А на одном из секторов греческого стадиона "Георгиос Караискакис" в Пирее были разложены 176 детских игрушек. Они символизировали количество детей, погибших во время войны России против Украины.

Игрок дончан Тарас Степаненко во время пресс-конференции после матча рассказал об эмоциях от поединка.

"Я сегодня сказал ребятам перед игрой, что мы все знаем, что сегодня происходит в Украине, что у нас война. Погибают и погибли очень многие люди, женщины, дети. Сегодня мы представляли нашу страну в Греции. Хотел бы сказать спасибо Олимпиакосу за то , что дали нам возможность сегодня быть здесь и сыграть нашей стране", – сказал полузащитник.

По словам Степаненко, некоторые футболисты не могли удержать слез после матча.

Мы вышли не просто так, на спинах у нас были города, наиболее пострадавшие, в которых было очень много смертей, которые навсегда останутся рубцами на нашем сердце. Некоторые ребята плакали после игры в раздевалке, эмоции просто зашкаливают,

– отметил игрок.

"Скажу, что большая честь представлять нашу страну здесь. Надеюсь, что с помощью таких игр мы подарим людям положительные эмоции и сможем хоть чем-нибудь помочь", – добавил Степаненко.

13 апреля "горняки" сыграют против Бешикташа.