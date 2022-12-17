Чтобы не плакать, я смеялся: Неймар устроил громкую вечеринку после вылета Бразилии из ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар быстро пришел в себя после неудачи своей команды на ЧМ-2022. Звездный игрок устроил вечеринку, на которой забыл о своих недавних слезах после вылета из мундиаля.

Сенсационная неудача Бразилии якобы очень больно ударила по Неймару. Игрок даже намекал о завершении выступлений за сборную. Но не все так грустно, как казалось. Уже через несколько дней вингер ПСЖ веселился на вечеринке и ни о чем не жалел.

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Неймар пытался устроить вечеринку максимально закрытой. Но "стены также имеют уши" и несколько вылезло на всеобщее осуждение, благодаря социальным сетям приглашенных гостей. На встрече опознали еще одного игрока сборной Бразилии Энтони, который так же плакал после неудачи своей команды на ЧМ.

Фанаты латиноамериканской сборной очень взбешены на своих игроков из-за такого поступка. Их сборная уже 20 лет не выигрывала мундиаль. В свою очередь, звезды этим долго не переживают, или же просто плачут на показ.

Напомним, что сборная Бразилии уступила сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 в серии послематчевых пенальти. Последний мундиаль, который удалось получить латиноамериканцем, проходил в 2002 году в Японии и Южной Корее. Тогда бразильцы одолели сборную Германии (2:0) и завоевали свой пятый мировой трофей.