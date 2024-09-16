Играть с ним это катастрофа, – Неймар рассказал бразильцам из Реала об отношениях с Мбаппе

Неймар переходил в ПСЖ в роли главной звезды команды, но после трансфера Мбаппе из Монако оказался в тени молниеносного француза. Бразилец до сих пор держит обиду на форварда мадридского Реала.

32-летний вингер саудовского Аль-Хиляля дружит с партнерами по сборной Бразилии, которые играют в Реале. Экс-футболист ПСЖ рассказал новым одноклубникам Мбаппе об отношениях с футболистом, об этом сообщает французский журналист Сирил Хануна.

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Конфликт Неймара с Мбаппе

Сообщают, что состоялся разговор между Неймаром и бразильскими игроками "сливочных". Вингер Аль-Хиляля негативно высказался относительно звездного француза.

Бразильцы в Реале дружат с Неймаром. Между ним и Мбаппе всегда была война. Неймар прислал бразильцам статью о Мбаппе, в которой сказал им, что играть с ним это катастрофа, что это ад,

– сказал Хануна.

Отметим, что Неймар и Мбаппе вместе сыграли 136 матчей в составе парижан и на двоих отметились 54 голами, начиная с 2017 и до 2023 годов. Впоследствии Неймар покинул ПСЖ в 2023 году и перешел в Аль-Хиляль из чемпионата Саудовской Аравии.

Мбаппе летом 2024 года покинул ПСЖ на правах свободного агента и присоединился к Реалу. Французский футболист до сих пор находится в напряженных отношениях с бывшим клубом в связи с тем, что парижане не выплатили полностью зарплату игроку.

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В новом сезоне-2024/2025 Килиан Мбаппе сыграл в восьми матчах в футболке "сливочных". Звездный француз имеет в своем активе 4 гола за "Королевский клуб".