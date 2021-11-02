Не нужно списывать крепкого Комми, – промоутер Ломаченко о следующем сопернике украинца

Бой Василия Ломаченко официально утвердили. Украинский боксер подерется с Ричардом Комми.

Арум: Ричард – мощный боксер

Промоутер украинского боксера Боб Арум заверил, что не следует делать поспешных прогнозов относительно победителя боя. Ганец Ричард Комми – мощный боксер с крепкими кулаками.

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Очень хорошо, что именно великий Ломаченко является хедлайнером столь желанного вечера бокса в MSG в Нью-Йорке. Однако я не стал бы заранее списывать Комми со счетов. Ричард – мощный боксер, у которого есть мощь в обоих кулаках,

– заявил промоутер.

Боксеры выйдут на ринг в Нью-Йорке 11 декабря 2021. Для обоих это будет второй бой в этом году. Предыдущие противостояния Ломаченко и Комми завершились нокаутами для их соперников.