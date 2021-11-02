Не нужно списывать крепкого Комми, – промоутер Ломаченко о следующем сопернике украинца

2 ноября 2021 , 11:02
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Источник:

Sky Sports

Бой Василия Ломаченко официально утвердили. Украинский боксер подерется с Ричардом Комми.

Арум: Ричард – мощный боксер

Промоутер украинского боксера Боб Арум заверил, что не следует делать поспешных прогнозов относительно победителя боя. Ганец Ричард Комми – мощный боксер с крепкими кулаками.

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Очень хорошо, что именно великий Ломаченко является хедлайнером столь желанного вечера бокса в MSG в Нью-Йорке. Однако я не стал бы заранее списывать Комми со счетов. Ричард – мощный боксер, у которого есть мощь в обоих кулаках,
– заявил промоутер.

Боксеры выйдут на ринг в Нью-Йорке 11 декабря 2021. Для обоих это будет второй бой в этом году. Предыдущие противостояния Ломаченко и Комми завершились нокаутами для их соперников.

  • Напомним, что оба ранее терпели поражение от Теофимо Лопеса. В декабре 2019 года уже во втором раунде Ричард побывал в нокауте. Американец отобрал у соперника титул чемпиона мира IBF, которым владел ганский боксер.
  • Украинец же "получил на орехи" от Лопеса в октябре 2020 года. Именно после этого противостояния Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Американец нанес нашему земляку очень болезненное поражение.
Автор: Софія Кулай