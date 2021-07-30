Не хватило смелости: Максимов не пришел на пресс-конференцию после поражения Ворсклы от КуПСа

Полтавская Ворскла 29 июля проиграла в ответном матче финскому КуПСу в Лиге конференций. После сенсационного вылета из турнира тренер ворсклян Юрий Максимов не появился на традиционной послематчевой пресс-конференции.

Максимов не хочет разговаривать со СМИ

Ворскла уже во втором раунде покидает Лигу конференций. Украинский клуб неожиданно для всех после мировой на выезде уступил на домашнем стадионе со счетом 2:3. После встречи Юрий Максимов должен был ответить на вопросы журналистов.

Больше о матче Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв дома финскому КуПСу: видео

Но на пресс-конференцию наставник не явился. После игры интервью во флеш-зоне давал Сергей Ревут – ассистент Максимова.

Журналист издания "Полтавщина Спорт" Владислав Власенко сообщил об этом на своей странице в фейсбуке. Он назвал тренер трусом, но вот подписчики журналиста в комментариях не согласились с мнением представителя СМИ.

Уже второй раз подряд у Юрия Вильевича не хватает смелости прийти на пресс-конференцию. Никогда бы не подумал, что Юрий Максимов – трус,

– говорится в посте.

Это уже не в первый раз

В стартовом туре нового сезона УПЛ Ворскла сыграла с Днепром-1. Поединок завершился боевой ничьей 2:2. После встречи наставник ворсклян не захотел общаться с представителями СМИ, потому вместо него это сделал другой помощник Виктор Ульяницкий.

Ворскла второй раз подряд в игре против финнов пропускает в компенсированное арбитром время. На 90+3 минуте КуПС сравнял цифры на табло, а уже во втором дополнительном тайме вырвал победу у украинского клуба. Напомним, что в первом матче ворскляне тоже пропустили после 90 минут – на 90+6.