Не без Шевченко: Милан поможет реконструировать разрушенный оккупантами стадион в Ирпене

Итальянский Милан помнит свою легенду Андрея Шевченко. Известный клуб решил помочь в восстановлении Украины.

Милан присоединился к поддержке Украины

Фонд Милана вместе с Андреем Шевченко возьмут на себя обязательство внести вклад в реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, который разрушился в результате бомбардировок со стороны российской армии.

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Президент Милана Паоло Скарони подчеркнул, что клуб всегда готов помочь тем, кто в этом нуждается.

"Постоянное внимание к основным социальным вопросам и поддержка в различных чрезвычайных ситуациях всегда были частью ДНК нашего клуба, который как социальный институт чувствует ответственность вносить свой вклад через конкретные действия для содействия положительным изменениям в обществе.

Мы гордимся тем, что находимся на стороне такой легенды как Шевченко, поддерживая тех, кто в этом больше всего нуждается. Новый проект в Ирпене, как и визит Андрея сегодня, свидетельствует о желании вместе продолжать этот путь", – сказал президент итальянского клуба.



Как выглядит стадион в Ирпене / Фото ITV

. С первых дней полномасштабной русско-украинской войны Шевченко активно помогает родной стране. В мае он стал первым послом благотворительной платформы United24.