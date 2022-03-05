А называл нас Братское сердце, хрен ты моржевой и трус, – жена Усика о Поветкине
5 марта 2022 , 10:57Читати новину українською
Источник:инстаграмм Екатерины Усик
Екатерина Усик, жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика, поделилась своим мнением о российском боксере Александре Поветкине.
После вторжения России в Украину Поветкин выразил поддержку действиям президента страны Владимира Путина. Позже он закрыл свою учетную запись в инстаграмме.
К слову На дорогах и полях полно ваших трупов, – жена Усика обратилась к россиянам из бомбоубежища.
"А называл нас Братским сердцем. Хрен ты моржевой и трус", – написала Усик.
Скриншот из инстаграммы Екатерины Усик
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