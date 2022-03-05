А называл нас Братское сердце, хрен ты моржевой и трус, – жена Усика о Поветкине

Екатерина Усик, жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика, поделилась своим мнением о российском боксере Александре Поветкине.

После вторжения России в Украину Поветкин выразил поддержку действиям президента страны Владимира Путина. Позже он закрыл свою учетную запись в инстаграмме.

К слову На дорогах и полях полно ваших трупов, – жена Усика обратилась к россиянам из бомбоубежища.

"А называл нас Братским сердцем. Хрен ты моржевой и трус", – написала Усик.



Скриншот из инстаграммы Екатерины Усик

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