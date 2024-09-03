Оставила позади "нейтральную" россиянку: Кобзарь выиграла "золото" Паралимпиады-2024

Во вторник, 3 сентября, состоялись финалы по легкой атлетике, в которых принимали участие украинцы. В одном из них соревновалась Наталья Кобзарь.

24-летняя спортсменка соревновалась в беге на дистанцию 400 метров в классе Т37. Наталья Кобзарь имела шанс пополнить личную копилку паралимпийских медалей, пишет 24 канал.

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Кобзарь принесла Украине золотую медаль

Украинская легкоатлетка с лучшим результатом сезона подходила к финалу. Ее соперницами были представительницы Южной Африки (двое), Франции, Бельгии, Китая и Туниса. Кобзарь досталась восьмая дорожка.

Украинская спортсменка прибежала к финишу первой и принесла Украине еще одну золотую медаль.

Наша спортсменка с личным рекордом (1:00.92) выиграла забег на 400 метров, опередив "нейтральную" россиянку Викторию Сланову. Наталья Кобзарь впервые в своей карьере стала паралимпийской чемпионкой.

"Серебро" в этой дисциплине досталось китаянке Цзян Фэньфэнь, а "бронза" – нейтральной спортсменке Слановой.

Результат забега на 400 метров/скриншот с официального сайта Паралимпиады

Отметим, что это вторая медаль Кобзарь на Паралимпиаде-2024. Ранее она получила "серебро" в беге на 200 метров.

Справка. Наталья Кобзарь является серебряным призером Паралимпиады в Токио-2020.

Отметим, что эта медаль стала 44-й для Украины на Паралимпиаде-2024.