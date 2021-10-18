Настоящая сенсация: Металлист дома сенсационно проиграл Агробизнесу – видео

В 14-м туре Первой лиги Агробизнес дома одолел Металлист – 2:1. Команда из Волочиска прервала серию из 10 матчей без побед в Первой лиге, а Металлист впервые в сезоне проиграл.

Агробизнес – Металлист 2:1

Голы: Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мизюк, 11

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Именно Агробизнес начал агрессивнее и сумел выйти вперед. Стремительная контратака завершилась голом Руслана Черненко. Металлист быстро ответил со стандарта: Танчик подал с углового, мяч прилетел к Мизюку, тот поборолся и расстрелял Мозиля.

"Земледельцы" не долго расстраивались, ведь уже на 24 минуте счет снова был в их пользу. Черненко прострелил с правого фланга, а передачу на дальней стойке замкнул Бойчук – Рыбка был бессилен. Металлист впервые в сезоне пропустил больше одного мяча за игру, а на перерыв команды ушли при преимуществе хозяев.

На второй тайм коллектив Александра Кучера вышел заряженным и больше атаковал. Агробизнес же не отсиживался в обороне и выжидал контратаки, которые завершались довольно опасно.

В конце концов, отчаянная защита подарила Агробизнесу первую с июля победу. "Земледельцы" набрали 12 очков и поднялись на 13 строчку. Металлист с 35-ю пунктами остался лидером.

Агробизнес – Металлист: видео матча