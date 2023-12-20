Цыганкову и Довбику на заметку: тренер Жироны назвал основную цель на вторую часть сезона

Каталонская Жирона стала главной сенсацией первой половины сезона-2023/2024 в европейском футболе. Клуб, за который выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, после 17 туров занимает первое место в испанской Ла Лиге.

Сенсационный лидер всего трижды в чемпионате не смог победить за этот отрезок, набрав 44 из 51 возможного очка. Также клуб продолжает борьбу в Кубке Испании.

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Одно задание уже выполнили

Главный тренер Жироны подвел первые итоги 2023 года. Он рассказал, какие цели ставит перед своими подопечными во вторую половину сезона.

По словам Мичела, команда уже выполнила основную задачу, которая заключалась в сохранении прописки в элитном дивизионе. Он пока не говорит о завоевании чемпионства или попадании в зону Лиги чемпионов, но уже публично озвучил цель пробиться в еврокубки:

2023 был невероятным, мы побеждали Реал Мадрид, Севилью, впервые победили Барселону. Этот сезон был прорывным и мы сделали много важных вещей и это были отличные моменты для клуба. У нас уже 44 очка, но сейчас основная задача – попасть в еврокубки, поэтому нужно набрать в общей сложности 62-70 баллов, нас ждет еще много работы,

– заявил Мичел.

Следует отметить, что следующий поединок Жирона сыграет против Бетиса 21 декабря в 20:00. Эта игра станет последней для каталонского клуба в 2023 году. В случае победы Жирона гарантированно окончит календарный год в статусе лидера Ла Лиги.