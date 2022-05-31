Наши соболезнования не должны повлиять на цель выиграть матч, – игрок сборной Шотландии

1 июня состоится матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 Украина – Шотландия. "Сине-желтые" уже прибыли в Глазго.

Макгинн: У всех нас есть желание сыграть на чемпионате мира

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал предстоящую встречу с Украиной в квалификации ЧМ-2022. Он выразил свои соболезнования украинцам.

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У нас будет уважение. На самом деле, я не могу себе представить, сквозь проходящие сейчас украинские игроки. Это действительно трудная ситуация. Однако это то же самое, когда мы играем против Зинченко, Ярмоленко, Миколенко (речь идет об АПЛ – 24 канал). Ты их уважаешь, сочувствуешь, но тоже хочешь победить,

– подчеркнул футболист.

Игрок сборной Шотландии заявил, что их эмоции не помешают им выложиться на поле. Он считает, что его команда достаточно мотивирована, чтобы победить.

"У всех нас есть желание сыграть на чемпионате мира. Украина – одна из команд, которая стала на нашем пути. В среду в течение 90, или даже 120 минут мы будем отдавать все свои силы.

Невозможно полностью избежать этой ужасной ситуации. Все наши соболезнования направлены в адрес игроков, персонала и, конечно, каждого, кого зацепила эта ситуация. Но эти эмоции не должны повлиять на цель выиграть матч, осуществить нашу мечту. Шотландия будет наиболее мотивированной командой", – добавил Макгинн.

Что известно о футболисте

Джон Макгинн полузащитник клуба Астон Виллы. В прошедшем сезоне он сыграл 35-х матчах чемпионата Англии, где забил 3 мяча.

Футболист выступал, в частности, за клубы Сент-Миррен и Гиберниан.

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