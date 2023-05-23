Чемпион Италии укажет "на двери" тренеру, ранее поздравлявшему Зенит с чемпионством России

Наполи досрочно оформило чемпионство в Серии А. Новоиспеченный чемпион Италии готов попрощаться с наставником, приведшим команду к триумфу.

"Неаполитанцы" хотят перемен на тренерском мостике команды. Лучано Спаллетти полностью исчерпал себя во главе Наполи, поэтому впереди команду будут ждать перемены.

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Привел команду к долгожданному чемпионству

64-летний итальянский специалист покинет команду по окончании сезона-2022/2023. Ожидается, что официально чемпион Италии объявит об уходе Спаллетти 4 июня. В этот день Наполи дома в последнем туре Серии А примет Сампдорию.

Перед этим Наполи еще сыграет на выезде против Болонье (28 мая).

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентов вроде бы даже определился с кандидатурой на замену главного тренера для Спаллетти.

По информации Tutto Napoli, новым главным тренером "неаполитанцев" станет наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини. По всей вероятности, Наполи договорится с бывшим тренером Руслана Малиновского о контракте на 2 сезона. Гасперини может получать в год в Наполе 4 миллиона евро в год.

Напомним, что ранее Лучано Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством "на болотах", что вызвало немалое возмущение. С 2009 по 2014 годы итальянец возглавлял этот российский клуб.

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