Написал письмо Месси: украинец просит помощи у футболиста – у них одинаковая редкая болезнь

Аргентинский футболист Лионель Месси в свое время имел дефицит гормона роста. Но своевременное лечение помогло ему вырасти. Такой же диагноз поставили и Павлу Винтоняку из Космача. Поэтому парень обратился за помощью к Месси.

Дорогие лекарства

Павел Винтоняк в 18 лет имеет рост 1 метр и 48 сантиметров. Все из-за дефицита гормона роста. Парню осталось 2-3 года, во время которых он может колоть необходимый препарат, потому что дальше зоны роста "закроются".

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Медики поставили диагноз Павлу два года назад во время прохождения медкомиссии по направлению военкомата.

Лечение обходится довольно дорого для семьи – 24 тысячи гривен в месяц. Деньги на эти лекарства государство не выделяет.

Сначала семья обратилась в общественную организацию "Гуцульские волонтеры". Именно там инициировали сбор денег и придумали снять видеообращение к Лионелю Месси.

Но собранных средств хватило только на первые три месяца. За это время Павел начал подрастать.

Его мама 16 лет работала санитаркой в Космаче, однако попала под сокращение. Поэтому если сейчас ей не удастся найти работу, планирует поехать заграницу на заработки, чтобы помочь сыну.

Летом парень сам хотел заработать. Он учится на каменщика-штукатура в Коломыйском индустриально-педагогическом профессиональном колледже. Но предприниматели отказываются брать на работу. Причина – его физическое состояние.