На чемпиона НБА совершили нападение: обидчиком оказался бывший футболист

Чемпион НБА-2022 Неманя Бьелица стал жертвой нападения в центре Белграда. Дело расследует полиция.

Инцидент произошел в детской игровой комнате. К Бьелице подошел мужчина и начал кричать: "Я заберу твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я заберу деньги".

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С ножницами набросился на баскетболиста

Затем он схватил ножницы и набросился на баскетболиста. Нападавшего арестовала полиция. Им оказался бывший футболист Никола Петкович.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей происшествия. Однако сам Петкович отрицает свою вину.

Судьям предварительного следствия было предложено удерживать экс-футболиста под стражей, поскольку есть обстоятельства, указывающие на то, что он будет мешать процессу путем воздействия на свидетелей.

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