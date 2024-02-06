На чемпиона НБА совершили нападение: обидчиком оказался бывший футболист
Источник:Курир
Чемпион НБА-2022 Неманя Бьелица стал жертвой нападения в центре Белграда. Дело расследует полиция.
Инцидент произошел в детской игровой комнате. К Бьелице подошел мужчина и начал кричать: "Я заберу твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я заберу деньги".
Смотрите также Игрока сборной Португалии подозревают в сексуальном насилии
С ножницами набросился на баскетболиста
Затем он схватил ножницы и набросился на баскетболиста. Нападавшего арестовала полиция. Им оказался бывший футболист Никола Петкович.
Сейчас полиция опрашивает свидетелей происшествия. Однако сам Петкович отрицает свою вину.
Судьям предварительного следствия было предложено удерживать экс-футболиста под стражей, поскольку есть обстоятельства, указывающие на то, что он будет мешать процессу путем воздействия на свидетелей.
Что известно о спортсменах
- В октябре 2023 года Бьелица принял решение завершить карьеру. Скорее всего причиной было повреждение икроножной мышцы.
- В сезоне-2022/2023 Бьелица провел 7 матчей за Фенербахче, набирая в среднем 2,7 очка и 2,1 подбора.
- В 2015 году Неманя был признан самым ценным игроком Евролиги. Также он становился чемпионом НБА в составе Голден Стейт.
- Петкович играл Црвену Звезду, Айнтрахт, а также молодежную сборную Сербии. Также он выступление в российском клубе Томь.