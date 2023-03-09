Форвард Шахтера вспомнил стажировку в Европе: в ПСЖ его называли "украинским Неймаром"

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан вспомнил свою стажировку в топовых клубах Европы. Футболист в свое время набрался опыта в академиях французского ПСЖ и испанского Вильярреала.

За свой 21 год Даниил Сикан успел поиграть в Украине и за границей. С января 2022 по конец июня того же года выступал в немецкой Ганге на правах аренды. Прежде чем стать одним из основных форвардов Шахтера, Сикан поиграл в разных украинских клубах и был на стажировке в ПСЖ и Вильярреале.

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Сикан: Честно, сам не понимаю, как я попал туда

Об этом опыте футболист рассказал клубному ютуб-каналу Шахтера. Сикан рассказал, что не участвовал в матчах обоих коллективов, а только тренировался на академии и сыграл в двусторонней игре Вильярреала.

Нападающий Шахтера откровенно не понял, как ему удалось попасть на такую стажировку. Сикан признался, что на тренировках ПСЖ его сравнивали со звездным Неймаром.

Честно, сам не понимаю, как я попал туда. Мне сказали лететь на стажировку с Вильярреалом, потом – в ПСЖ. Я прилетел во Францию с мамой, и ничего такого – база, есть женский футбол, американский. Там U-19, U-21, все играют. Ничего такого там просто берут больше афроамериканцев и тренируют их. Ну, тренировки такие же, разницы никакой, они не сильнее той академии, которая была тогда у меня в Карпатах. В ПСЖ меня тогда называли Неймаром,

– сказал форвард "горняков".

Сикан добавил, что не очень понял принцип работы академии испанского клуба.

"А вот школу "Вильярреала" я вообще не понял, у них там просто большая академия, и туда приезжают со всего мира. Конечно, они могут выращивать футболистов. Когда со всего мира приедут в Карпаты, но не будут приезжать...", – ответил Даниил.

Игрок донецкого клуба сравнил воспитание футболистов в Европе и Украине.

Если у нас в Украине бросают мяч и маленькие дети занимаются чем хотят, там объясняют, чтобы один давал передачу туда, другой бежал за спину. Они играют в футбол три на три и постоянно так делают,

– рассказал Сикан.

Главное о карьере Даниила Сикана

Начинал свою карьеру во Львове, где проиграл за УФК и Карпаты U-19. В 2019 году перешел в структуру Шахтера, где играл за вторую команду "горняков".

Чтобы набраться опыта, был отправлен в аренду в Мариуполь.

Летом 2020-го перешел в главную команду Шахтера, но снова отправился в аренду в Мариуполь.

В конце июня 2021 вернулся в "горняков", а уже в конце января 2022 уехал в аренду в немецкую Ганзу.

30 июня 2022 вернулся в донецкую команду и больше никуда не отправлялся.

В текущем сезоне Сикан провел 21 матч, в которых забил 8 голов и отдал один ассист.

Всего за главную команду "горняков" уже успел сыграть 43 поединка (10 мячей и 2 результативные передачи).

Сикан 9 марта попытается помочь Шахтеру обыграть Фейеноорд в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча для "горняков" будет формально домашней. Начало встречи в 22:00 по Киеву.