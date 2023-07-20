Апелляция не помогла: форвард из Ла Лиги осужден на 4 года за изнасилование
Источник:Marca
История с насилием со стороны футболистов в последнее время, к сожалению, очень распространена. Еще одним фигурантом громкого дела стал испанский бомбардир Санти Мина.
Игрок Сельты был осужден за события, произошедшие в 2017 году. Весной 2022-го было принято решение лишить футболиста свободы за изнасилование на 4 года, однако Санти Мина тогда подал апелляцию.
Читайте также После потери должности в сборной: легенда МЮ получил приговор по поводу сексуального насилия
Аргументы защиты не сработали
Апелляционный отдел Палаты по гражданским и уголовным делам Верховного суда Андалусии рассмотрел ее и принял решение оставить приговор игроку в силе. Апелляция Санти, основанная на несоответствии показаний от потерпевшей, была отклонена на том основании, что противоречия не имеют отношения к делу.
Защита также апеллировала к тому, что мотивы потерпевшей имели надуманный характер и что она требовала финансовое вознаграждение от суда – в первом случае потерпевшая не требовала возмещения ущерба.
Единственное, чего удалось добиться стороне Санти Мины – это сумма, которую футболист должен заплатить жертве в качестве компенсации. Испанец возместит девушке 25 вместо 50 тысяч евро. Футболист может обратиться еще в Верховный суд Испании, чтобы рассмотреть там его дело.Отметим. Сезон-2022/2023 нападающий отыграл в аренде за Аль-Шабаб, где забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах.
Ранее сообщалось, что Сельта не хочет, чтобы по возвращении игрок тренировался с командой. Поэтому ему было предложено расторгнуть контракт или уйти в еще одну аренду, но футболист отказался. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.