Наоми Осаку оштрафовали за отказ общаться со СМИ на Ролан Гаррос: она объявила бойкот

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака получила штраф за отказ общаться с прессой после матча 1/64 финала Ролан Гаррос. Осака победила Патрицию Марию Тиг и не пришла на пресс-конференцию.

Осаку могут дисквалифицировать

За отказ от пресс-конференции Осаку оштрафовали на 15 тысяч долларов. Однако, японку может ждать более серьезное наказание.

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Организаторы четырех Гренд Слэмов выпустили совместное заявление о поведении японки. Они сообщили, что руководство Ролан Гаррос пыталось наладить диалог с Осакой. Попытка оказалась неудачной.

Турниры сообщили, что общение с журналистами – обязанность игроков, предусмотренная правилами.

В случае повторного нарушения правил санкции в отношении Осаки могут быть тяжелее – вплоть до дисквалификации с турнира. Также Осаке грозят большие штрафы.

Что известно о бойкоте Осаки

23-летняя Осака объявила в твиттере, что не будет общаться с журналистами на Ролан Гаррос.

"У меня часто возникало ощущение, что люди вообще не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Оно особенно сильное, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую.

Нас часто сажают и задают вопросы, которые уже не раз задавали, или вопросы, которые сеют у нас сомнения. И я не буду тратить время на людей, которые во мне сомневаются", – написала японка.

Также теннисистка рассказала, что видела видео, на которых спортсмены плачут во время пресс-конференций после поражений.

По моему мнению, это все равно что бить лежачего, и я не понимаю, зачем это нужно. Мое решение не направлено против турнира, и некоторые журналисты уже давно берут у меня интервью, с большинством у меня хорошие отношения. Но если организации считают, что могут пугать нас штрафами и игнорировать психическое состояние главных действующих лиц своих мероприятий, то я только посмеюсь,

– добавила Наоми.

Она выразила надежду, что сумма, на которую ее оштрафуют, пойдет благотворительной организации, занимающейся психическим здоровьем.

В WTA заявили, что теннисисты обязаны общаться с прессой. Там заверили, что готовы к диалогу с Осакой.

Теннисистка считает неправильным заставлять теннисистов общаться с журналистами.

"Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем. Я считаю, что она архаична и требует реформирования. После этого турнира я хочу работать с турами и руководящими организациями, чтобы продумать наилучший компромисс для изменения системы", – говорила японка.

Теннисисты разделились во мнениях относительно бойкота Осаки. Например, Рафаэль Надаль заявил, что понимает Осаку. В то же время испанец отметил, что без прессы о теннисистах никто бы не знал.

Лидер мужского тенниса Новак Джокович в комментарии BBC заявил, что тему психического здоровья недооценивают. Впрочем, серб считает пресс-конференции частью спорта.

Зато швейцарка Белинда Бенчич была более критична. Она сказала, что поддерживает Осаку, однако ей кажется, что Наоми хочет, чтобы ее обсуждали.

Что известно об Осаке

Японская теннисистка в 2019 году возглавляла рейтинг WTA. Наоми дважды выиграла Australian Open (2019, 2021) и дважды US Open (2018, 2020).

Всего Осака получила 7 титулов. По данным WTA, ее призовые за карьеру уже составляют более 19 миллионов долларов.

По данным Sportico, Наоми получила 55 миллионов долларов за спонсорские контракты последнего года. Больше среди теннисистов получил только Роджер Федерер – 84 миллиона долларов.