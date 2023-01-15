Мудрик посетит ближайший матч Челси, – СМИ

Похоже, что эпопея с переездом Михаила Мудрика в Лондон может закончиться успешным финалом. Челси договорилось с Шахтером, предложив желаемые 100 миллионов евро.

По информации издания, левый вингер Шахтера 15 января пройдет медосмотр в Челси и воспользуется возможностью посетить домашний матч "аристократов".

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Придется посмотреть на игру будущих одноклубников

15 января Челси примет Кристал Пелес в рамках 20 тура АПЛ.

Интересно, попадет ли Мудрик в объективы телекамер, если действительно будет наблюдать за матчем на Стэмфорд Бридж.

Похоже, что лондонцы хотят приобрести Мудрика, выполняющего роль спасителя команды. Ведь после 19 туров Челси идет только на 10-й позиции, имея в своем активе 25 очков в 18 матчах.

Арсенал был не готов к такой борьбе

Сага с Мудриком длится немало времени. Первоначально была информация только о возможном переходе в Арсенал. Но "канониры" не готовы отдавать за Михаила сумму в 100 миллионов евро, которую хочет получить Шахтер. В борьбу за левого вингера "горняков" вступило Челси.

Интересно, что Мудрик решил на заграничное собрание вместе с Шахтером.

"Синим" осталось лишь немного, чтобы выиграть борьбу у Арсенала за Мудрика. Вроде бы Челси и Шахтер уже договорились на счет суммы трансфера. Осталось убедить только самого футболиста, мечтающего о другом клубе Лондона – Арсенале, где уже выступает Александр Зинченко.

Прессслужба Челси уже даже опубликовала пост с украинцем, в котором обратилась к болельщикам команды. Шахтер отреагировал на эту публикацию смайликом "красное сердечко". Такие милые перекликания могут только намекать на успешность перехода Михаила в синий Лондон.