Наказание за наглое поведение фанатов: Вест Хэм Ярмоленко возмущен решением УЕФА
Источник:ФК Вест Хэм
Вест Хэм подлежит под санкции УЕФА после матча 4-го группового этапа Лиги Европы против бельгийского Генка. Фанаты англичан нагло себя вели, они бросали на поле посторонние предметы.
Вест Хэм не соглашается с УЕФА
Пресс-служба Вест Хэма сообщила, что получила вечером письмо от УЕФА, в котором говорилось о наказании. Клуб оштрафовали на 34,5 тысячи евро, а фанатам запретили вход на следующий матч.
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Англичане недовольны решением и требуют разъяснений от УЕФА.
Мы удивлены этим санкциям и разочарованы болельщиками, которые вели себя безупречно и поддерживали команду на протяжении всего матча и теперь не смогут поехать на следующий выездной матч Лиги Европы,
– убеждает пресс-служба клуба.
Клуб потребует от УЕФА полные письменные объяснения этих санкций, также попросил ускорить запрос, поскольку дальнейшая задержка может повлиять на болельщиков.
- Матч закончился ничьей, обеим командам удалось забить по два мяча в ворота соперников.
- Матч Рапид – Вест Хэм состоится 25 ноября в Вене на стадионе "Альянц".
- После четырех сыгранных туров английский клуб возглавляет таблицу группы H, у команды 10 очков в активе.