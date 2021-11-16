Наказание за наглое поведение фанатов: Вест Хэм Ярмоленко возмущен решением УЕФА

Вест Хэм подлежит под санкции УЕФА после матча 4-го группового этапа Лиги Европы против бельгийского Генка. Фанаты англичан нагло себя вели, они бросали на поле посторонние предметы.

Вест Хэм не соглашается с УЕФА

Пресс-служба Вест Хэма сообщила, что получила вечером письмо от УЕФА, в котором говорилось о наказании. Клуб оштрафовали на 34,5 тысячи евро, а фанатам запретили вход на следующий матч.

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Англичане недовольны решением и требуют разъяснений от УЕФА.

Мы удивлены этим санкциям и разочарованы болельщиками, которые вели себя безупречно и поддерживали команду на протяжении всего матча и теперь не смогут поехать на следующий выездной матч Лиги Европы,

– убеждает пресс-служба клуба.

Клуб потребует от УЕФА полные письменные объяснения этих санкций, также попросил ускорить запрос, поскольку дальнейшая задержка может повлиять на болельщиков.