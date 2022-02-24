Надеюсь, ты сдохнешь самой страшной смертью, – Зинченко обратился к Путину
24 февраля 2022 , 12:08Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Зинченко
Украинский хавбек Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину.
24 февраля утром русские войска при поддержке военных Беларуси развязали боевые действия на украинской территории. В Украине было введено военное положение.
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"Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь!" – написал Александр, прикрепив фото лидера страны-агрессора.
Сторис Александра Зинченко
Через несколько минут эта история исчезла из инстаграма. Зинченко подтвердил, что социальная сеть ее удалила.Важно! Вооруженные силы Украины оказывают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.
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