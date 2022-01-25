Надаль в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open

В Мельбурне (Австралия) продолжается первый турнир Гранд Слэм в этом сезоне – Australian Open. В четвертьфинале турнира испанец Рафаэль Надаль в напряженной борьбе обыграл Дениса Шаповалова из Канады.

Рафаэль Надаль – Денис Шаповалов 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

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За 4 часа и 10 минут Надаль оформил восемь эйсов и три брейка, 11 раз ошибшись при подаче. В свою очередь, 14-й номер рейтинга АТР 20 раз подал навылет и реализовал два брейкпоинта, пять раз допустив двойную ошибку.

Испанский теннисист праздновал четвертую победу в семи матчах против канадца и в седьмой раз вышел в полуфинал австралийского "мейджора". Надаль провел 14-й четвертьфинал на кортах в Мельбурне.

Впечатляющие достижения Надаля

В последний раз испанец выиграл пятисетовый матч в финале US Open-2019 против Даниила Медведева. Сегодняшняя победа стала для него девятой подряд. На первой игровой неделе сезона Рафаэль выиграл титул на турнире ATP в Мельбурне.

Полуфинал на Australain Open станет для испанского игрока 36-м на турнирах Большого Шлема. Соперник Надаля определится в матче между Маттео Берреттини и Гаэлем Монфисом.