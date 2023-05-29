Нашел абсурдное оправдание: в Закарпатье мужчина во время игры ударил 13-летнего парня - видео

На западной точке Украины произошел дикий инцидент. Взрослый мужчина решил нагло вмешаться в детский футбольный матч.

Поединок между юношеским коллективом был сорван из-за бессмысленного поведения одного из родителей участников. Полиция заинтересовалась абсурдным инцидентом.

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Глупый пример для юного поколения

В Виноградове на Закарпатье состоялся детский поединок между командами ДЮСШ Виноградов и ФК Свалява. В одном из эпизодов юноши агрессивно среагировали друг на друга после того, как один из них жестко сфолил. В таком возрасте конфликты – это норма, поэтому детскую толкотню пытался рассудить арбитр матча и тренер одной из команды, что должно было унять эмоции на поле, однако на поле появился незваный гость, только поднявший градус ситуации.

Отец пострадавшего футболиста от фола разъяренный выбежал на поле. Первое, что пришла в голову взрослому мужчине – это наброситься на 13-летнего игрока, нанесшего вред его сыну. Однако отец пострадавшего не словесно решил проучить ребенка, что и так выходило за рамки умного, он в свою очередь в лицо ударил юношу, мальчик же от такой неожиданности сразу свалился на землю. После того как другие взрослые представители начали "ставить на место" дикого отца, тот в свою защиту решил воскликнуть: "Это мой сын". Однако это и в помине не оправдывает его бессмысленные действия.

Следует отметить, что заявление по данному инциденту в полицию не поступало. В то же время, проводя мониторинг сети данным случаем правоохранители заинтересовались. Так, сведения о данном факте были внесены в единый реестр досудебных расследований за хулиганство. Полиция уже успела пообщаться с буйным отцом, признавшим вину. В настоящее время продолжаются все необходимые следственные действия.

Видео дикого инцидента: