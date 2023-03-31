На войне погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов
Источник:Фейсбук Руслана Марцинкива
Война, которую развязала Россия на территории Украины, унесла еще одну драгоценную жизнь украинского спортсмена. Виталий Меринов не смог избежать вражеского шара.
Раненый на войне четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу скончался в госпитале. У Виталия осталась жена и двухлетняя дочь.
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В ночь на 31 марта от полученных травм на фронте в госпитале скончался Виталий Меринов. Жизнь у него была насыщенной, поскольку Меринов был членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, а также депутатом мэрии прошлого созыва. Но вот первоочередные достижения Виталия – это четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою и мастер спорта по боксу. К тому же Меринов ранее служил в Нацгвардии.
Непоправимый урон для Ивано-Франковской общины Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою!,
– написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.