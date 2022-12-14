На самом большом катке в Украине будет бесплатное катание на коньках для переселенцев

24 декабря в Киеве на Ледовом стадионе откроется самый большой в Украине каток площадью 6000 квадратных метров.

В этом году Sport&Business Club Ukraine вместе с общественной организацией "ВПЛ Украины" при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины запускают масштабный благотворительный проект "Свои для своих" – по его условиям, вход на каток для внутренних переселенцев будет бесплатным каждый день с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней

Все что для этого нужно – предоставить справку ВПЛ в бумажном виде или в приложении "Дия".

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Также бесплатным входом будет участникам боевых действий, а пенсионеры и дети-сироты получат скидку в размере 50% при наличии соответствующего удостоверения.

Стоимость входа на каток – 100 гривен, еще 150 гривен нужно будет оплатить аренду коньков, если у вас нет собственных.

На территории рядом с катком будут работать комфортабельные раздевалки и точки фаст-фуда, где гости смогут выпить горячие напитки и перекусить.

Адрес катка "Vintage park" – проспект Академика Глушкова, 9. Ближайшая станция метро – "Ипподром", которая работает как укрытие во время воздушных тревог.