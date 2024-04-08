На войне погиб мастер спорта и заслуженный тренер по пулевой стрельбе Валентин Дондиков

Очередная печальная весть пришла с передовой. Защищая родную землю от оккупантов, погиб известный тренер Валентин Дондиков.

Трагическое событие произошло 6 апреля. Жизнь спортсмена оборвалась во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении из-за вражеской мины.

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Невосполнимая потеря

Павший воин с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину. За это время он прошел тяжелый боевой путь. 19 марта на фронте Валентин отпраздновал 41-й день рождения – в этом возрасте он теперь останется навеки.

В гражданской жизни Дондиков был известным человеком в спортивном сообществе. Он мастер спорта международного класса по стрельбе из пистолета. Был многократным победителем и призером чемпионатов Украины.

После окончания карьеры стал тренером. Работал наставником в Одесской областной ДЮСШ, где возглавлял сборную области на детских соревнованиях. Получил звание заслуженного тренера Украины.

Также был бывшим наставником паралимпийской сборной Украины, которая на Паралимпийских играх-2020 в Токио завоевала 6 медалей.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Валентина Дондикова. Светлая память Защитнику Украины.