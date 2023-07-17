Защищая Украину погиб многократный чемпион Украины по гребле Андрей Слупский

Второй год идет полномасштабная война, которую развязали российские оккупанты против Украины. К сожалению, это приводит к трагическим потерям, которые ежедневно враг на фронте наносит самым храбрым сыновьям и дочерям нашего государства.

О печальной новости для спортивного сообщества сообщила Федерация каноэ Украины. Бывшего игрока сборной Украины, защищавшего нашу страну на Запорожском направлении, пытались спасти благодаря операции, однако этого не удалось сделать.

На 55-м году после тяжелой хирургической операции отошел в засветы наш гребец – волынский каноист, Мастер спорта, многократный чемпион Украины, член сборной Украины 1985-1994 годов Андрей Слупский. Его первым и личным тренером был Заслуженный тренер Украины Тарас Ефимович Шевченко. В последнее время Андрей защищал Украину от рашистской агрессии... Воевал на Запорожском направлении... Был командиром САУ... 33 ОМБр. Вечная память Герою. Искренние соболезнования семье и близким. Скучаем,

– говорится в заявлении.



Андрей Слупский / Федерация каноэ Украины