Мы здесь соревнуемся, а украинцы воюют, – биатлонистка Экгофф о войне в Украине

Женская сборная Норвегии по биатлону победила в первой эстафете после Олимпиады-2022. Одна из лидеров команды Тириль Экгофф прокомментировала войну в Украине.

Экгофф: Я думала об украинцах

Норвежские биатлонистки выразили поддержку украинскому народу и призвали к прекращению войны в Украине. Девушки вышли на эстафету в шапочках с надписями: "Нет войне, пожалуйста".

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После победной гонки Тириль Экгрофф призналась, что на протяжении эстафеты думала об украинцах, которые дают достойний отпор российским оккупантам, цинично ведущим войну на украинской территории.

Экгофф сложно было выступать в финском Контиолахте, когда в это время украинцы защищают целостность своей страны, которую хотят отобрать россияне.

Вспомнила в разговоре норвежка и лидера мужской сборной Украины Дмитрия Пидручного. Биатлонист служит в части Нацгвардии Украины в Тернополе.

Я думала об украинцах и это было сложно просто понимать, что я здесь состязаюсь и наслаждаюсь, тогда как они... на войне. Это так сюрреалистично. Я вернулась с Олимпиады и легла на кровать, в то время как Дмитрий Подручный пошел на войну. Ты просто не можешь понять,

– сказала Экгофф.

Добавим, что финское Контиолахти принимает восьмой этап Кубка мира по биатлону. Свои выступления в сезоне из-за войны в Украине уже закончили наши биатлонисты. IBU отстранила от соревнований представителей России и Беларуси.

Впереди на биатлонистов в Финляндии ждут два спринта и две гонки преследования.

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