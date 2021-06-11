Мы собираемся в ней играть, – сборная Украины о новой форме с лозунгами

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины проведет первый матч на Евро-2020. На эту игру команда выйдет в новой форме.

Сборная Украины представила новую форму к Евро-2020. Представление состоялось 6 июня, за неделю до первого матча сборной.

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Хотя утвердили дизайн формы сборной Украины в УЕФА еще заранее. Но россиянам не понравилось, что на форме нанесен контур Украина включая оккупированный Крым, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". После жалоб, УЕФА потребовала от Украины убрать лозунг "Героям слава!" из формы. Что касается других элементов, то к ним претензий не было.

Однако Украина обратилась в УЕФА с просьбой оставить обе надписи. Кроме того, лозунги "Слава Украине" и "Героям слава!" стали официальными для сборной Украины. А по правилам УЕФА, их можно наносить на форму.

Во время пресс-конференции сборной Украины встал вопрос о новой форме. Пресс-секретарь Александр Глывинский заявил, что сборная Украины планирует использовать эту форму в матчах Евро-2020.

"Да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма утверждена", – заявил Александр Глывинский.