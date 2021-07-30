Мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово, – Маркевич уничтожил украинский футбол

Глава комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями от матча Лиги конференций Ворскла – КуПСа.

Mирон Mаркевич считает показательным вылет Ворсклы от КуПСа во втором раунде квалификации Лиги конференций. По мнению эксперта, проблемы команды лежат на поверхности.

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"У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между КуПС и Ворсклой и нашими другими командами?" – сказал он.

Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. Шахтер еще где-то цепляется за очки, иногда Динамо. Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного. Посмотрим на другие клубы, трудно что-то говорить. Надеемся на Шахтер и Динамо,

– заявил Маркевич.

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