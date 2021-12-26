Мы с первого класса за одной партой сидели, – форвард сборной Довбик рассказал историю любви

Украинский нападающий Артем Довбик со своей женой знаком еще со школьной парты. Еще в первом классе их посадили вместе.

Артем Довбик женился в июле 2020 года. Его избранница – Юлия. Знакомы они со школы. С первого по четвертый класс пара сидела за одной партой.

Достоин внимания Довбик рассказал о странном просмотре в Динамо и как чуть не перешел в Шахтер

После этого они оказались в разных классах. Девушка же с пятого по 11 класс была президентом школы.

Снова больше проводить времени вместе пара начала уже в 11 классе, когда готовились к выпускному – репетировали вальс.

"Я знаю, что это за человек, мы друг друга чувствуем, есть о чем поговорить. Самое печальное, когда не о чем с человеком пообщаться. Поэтому самое главное, что мы друг друга дополняем. Мы как одно целое", – рассказал о своей возлюбленной Довбик.