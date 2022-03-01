Мы очень недовольны, – украинские теннисистки требуют немедленной отмены турниров в России

Украинские теннисистки восстали против Женской теннисной ассоциации. Украинки требуют немедленно наказать российский теннис и спортсменов.

Недовольны отсутствием реакции на войну в Украине

Украинские теннисистки со слезами на глазах смотрят и переживают все, что происходит в их родной Украине. Россия напала на соседнее государство.

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19-летняя киевлянка Марта Костюк опубликовала заявку в Женскую теннисную организацию с просьбой отменить турнир на территории России. Также украинские теннисистки просят запретить российским командам носить национальную символику.

Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии в 2017 году неприятно удивлена ​​промедлением WTA. Ассоциация мгновенно реагировала на нарушение правил по вопросам сексуальных притязаний и несправедливости, но на войну в Украине не было никакой реакции.

Мы, украинские теннисистки, очень удивлены и недовольны отсутствием какой-либо реакции на ситуацию в нашем отечестве. Особенно удивительно наблюдать за этим, вспоминая, какой оперативной, адекватной и смелой была позиция WTA в вопросах социальной несправедливости и сексуальных домогательств,

– говорится в заявлении.

Патриотическая позиция Светолиной

Отметим, что Элина Свитолина отказалась выходить на корт против соперниц из России и Белоруссии. Жребий построил ее в первом круге в Мексике как раз с россиянкой Анастасией Потаповой. Поэтому матч предыдущем был отменен из-за патриотической позиции Светолиной.

Впоследствии стало известно, что российская теннисистка согласилась выйти на корт под нейтральным флагом. Маленькая победа, которая привезет к большой победе Украины над Россией. Поединок состоится 1 марта ориентировочно в 21:00.

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