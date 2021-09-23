Мы с ним ужинали, – Усик рассказал, получил ли помощь от Кличко перед боем с Джошуа

Александр Усик встретится с Энтони Джошуа, который в 2017 году в зрелищном поединке победил Владимира Кличко. Перед поединком поклонники Джошуа опасаются, что Кличко мог посоветовать Усику, как действовать против Джошуа.

Усик: Не буду об этом говорить

По одной из версий, Кличко отказался вмешиваться в бой Усик – Джошуа, ведь имеет теплые отношения с обоими боксерами. Однако, находясь в Лондоне, Усик все-таки услышал вопрос о Кличко.

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Непобедимый украинский боксер сначала отказался отвечать на вопрос, помогал ли ему Кличко.

Я не буду об этом говорить,

– сказал Усик с усмешкой.

Впоследствии настойчивая журналистка попросила Усика рассказать хоть немного и боксер отметил, что ужинал с Владимиром.

"Мы с ним ужинали. И говорили о спорте", – резюмировал Усик.

Видео интервью Усика

Владимир Кличко уступил Энтони Джошуа в чемпионском поединке в апреле 2017 года.

В середине поединка оба боксера побывали в нокдаунах, при чем Джошуа чудом устоял после тяжелого удара Кличко.

Решающим стал 11 раунд, в котором Кличко пропустил тяжелый апперкот. Джошуа победил техническим нокаутом, после чего Владимир завершил карьеру.

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Боксеры уже провели открытые тренировки. Официальная процедура взвешивания состоится 24 сентября. Вечер бокса 25 сентября стартует в 22:00.

Кличко – Джошуа видео боя