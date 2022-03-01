Мы немедленно приостанавливаем отношения деловыми партнерами в России – НХЛ

Весь русский спорт идет вслед за русским кораблем. Международные спортивные ассоциации не хотят иметь что-нибудь общее с россиянами.

Теперь присоединилась и НХЛ. Там заявили, что прекращают все отношения деловыми партнерами в России и приостанавливают работу русскоговорящих социальных и цифровых медиасайтов.

Достойно внимания ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные команды от всех турниров

"Национальная хоккейная лига осуждает вторжение России в Украину и призывает к мирному решению проблемы как можно скорее.

Мы немедленно приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиасайтов. Кроме того, мы прекращаем рассматривать Россию как место для будущих соревнований с участием НХЛ.

Мы также остаемся обеспокоенными благополучием игроков из России, играющих в нашей лиге от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в тяжелейшем положении", – говорится в сообщении.

Российский спорт с неслыханной скоростью отправляется на дно. 28 февраля в ФИФА и УЕФА сообщили, что все российские команды, как клубные, так и национальные, будут отстранены от турниров.