Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, – Усик заговорил по-украински перед Джошуа
Источник:Sky Sports Boxing
Александр Усик принял участие в пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в тяжелом весе. Непобедимый Усик провел пресс-конференцию на украинском языке.
Усик: очень долго ждал этого момента
В первую очередь Усика спросили, чего он еще может достичь в профессиональной карьере после того, как стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
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Ответ боксера был лаконичен, после чего он рассмеялся.
Да еще многое можно сделать,
– сказал Усик.
34-летний украинский боксер отметил, что не нервничает перед поединком и чувствует себя хорошо.
"Я чувствую себя очень хорошо и очень долго ждал этого момента и боя. Я хочу поблагодарить команду Энтони, Эдди Хирну и свои команды за то, что все это произойдет в субботу", – заявил Усик.
По словам Александра, они вместе с Джошуа творят историю.
Все эти поединки, которые происходят в мире, они оставляют большую историю. Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, которую потом будут вспоминать, о которой будут болтать, смотреть по телевидению, читать. Это все история, которую мы с ним делаем,
– резюмировал Усик.