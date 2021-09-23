Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, – Усик заговорил по-украински перед Джошуа

Александр Усик принял участие в пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в тяжелом весе. Непобедимый Усик провел пресс-конференцию на украинском языке.

Усик: очень долго ждал этого момента

В первую очередь Усика спросили, чего он еще может достичь в профессиональной карьере после того, как стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

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Ответ боксера был лаконичен, после чего он рассмеялся.

Да еще многое можно сделать,

– сказал Усик.

34-летний украинский боксер отметил, что не нервничает перед поединком и чувствует себя хорошо.

"Я чувствую себя очень хорошо и очень долго ждал этого момента и боя. Я хочу поблагодарить команду Энтони, Эдди Хирну и свои команды за то, что все это произойдет в субботу", – заявил Усик.

По словам Александра, они вместе с Джошуа творят историю.

Все эти поединки, которые происходят в мире, они оставляют большую историю. Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, которую потом будут вспоминать, о которой будут болтать, смотреть по телевидению, читать. Это все история, которую мы с ним делаем,

– резюмировал Усик.

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Боксеры уже провели открытые тренировки. Официальная процедура взвешивания состоится 24 сентября. Вечер бокса 25 сентября стартует в 22:00.