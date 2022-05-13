Мы должны остановить Путина, – Себастьян Феттель призывает мир помочь Украине

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель активно высказывается о войне в Украине. Он призывает мир к решительным действиям.

Феттель: Не могу даже представить, почему украинцы проходят

Известный гонщик Формулы-1 дал развернутое интервью о войне России против Украины. Он уже не в первый раз комментирует последние события в нашей стране.

К стати Четырехкратный чемпион Формулы-1 покрасил шлем в цвета украинского флага

Россия угрожает европейским странам

"Вступление Финляндии в НАТО? Я знаю немало финнов, а у Финляндии длинная граница с Россией. Финляндия воевала в прошлом с Россией, поэтому я точно вижу в этом необходимость защиты. Пример, когда ты на площадке с хулиганом очень нагляден. Ты хочешь быть защищенным, как и многие другие дети.

Думаю, это проблема только, когда ты не понимаешь, с кем имеешь дело. То есть да, было немало признаков этого, и теперь мы можем задавать вопрос, что нас привело к такой передряге и кто в этом виноват, ведь мы должны видеть эти угрозы раньше", – сказал гонщик.

Феттель выразил соболезнования украинскому народу. Он даже не может представить, что переживают украинцы.

Но мы не забываем одного: украинцы страдают сегодня, и будут страдать завтра, и, вероятно, еще очень долгий промежуток времени. И слышать из первых уст о некоторых семьях, выехавших из Украины и ищущих жилье – не могу даже представить, через что они проходят. Если честно – это потому, что мне самому не приходилось с таким сталкиваться. Я рос во времена, когда не было никакой войны, путешествовал по всему миру и видел немало мест и понимал, что это привилегии – иметь такой образ жизни, как у нас в Европе,

– отметил немецкий автогонщик.

"Мы должны позаботиться об Украине"

Титулованный пилот Формулы-1 подчеркнул, что кровавого диктатора следует остановить. И все страны должны помочь Украине в этом.

"Поэтому я думаю, первое, что должно состояться – мы должны позаботиться об Украине. В Германии были длительные и ожесточенные дебаты: поставлять ли нам оружие Украине или нет? В итоге было решено, что да, Германия будет поставлять его. Но угроза очевидна, и ты не знаешь, будет ли дальнейшая эскалация, возможно, она наступит уже завтра. Ты не знаешь, что Путин или Россия, преимущественно Путин, будут собираться делать.

И это фактор неопределенности. Но я думаю, что в широком смысле нам необходимо сделать все, чтобы остановить его и помочь людям, которые находятся под угрозой. Особенно тем, кто страдает как украинцы", – заявил Себастьян.

Как война повлияла на жизнь в Европе

По словам немца, российская агрессия на территории Украины внесла коррективы по всей Европе.

В Германии проходят те же дебаты и задают те же вопросы, если честно. Учитывая развитие событий в Украине, войну в Украине, разговоров немало, поскольку цены на энергоносители выросли, поэтому у людей остается меньше денег в карманах. И это достаточно просто и ясно понять. Вопрос в чем, что с этим делать и как решить эту проблему? И я думаю, что ответ немного шире,

– заверил пилот Формулы-1.

Титулованный автогонщик заявил, что соответствующие меры по России нужно было внедрять еще раньше.

"Если честно, было бы справедливо сказать, что меры должны приниматься еще значительно раньше, и мы бы не должны зависеть так сильно от этих цен - Великобритании, Германии или другой стране не должны их диктовать. Это цены, от которых зависим мы и домохозяйства по всей Великобритании, Германии и других странах. Это действительно длительная и интересная дискуссия, и определенными словами мы должны высказывать определенные явления, которые происходит вокруг нас, например, откуда мы берем энергию, которая является ее источником?

Феттель – самый молодой одно-, двух- и трехкратный чемпион мира.Чемпион Формулы-1 сезонов 2010, 2011, 2012, 2013.

Очевидно, что Германия очень зависима от России и будет иметь с этим проблему. Что с этим делать? Будет ли наложено эмбарго? Что нам с этим делать дальше? Что делать, если Россия перекроет вентиль? Очень много вопросов, но правда, что нам нужно было обезопасить себя от этих опасностей и угроз раньше.

Мы не должны были стать столь зависимыми, вместо этого нужно было "переключить передачу" и подготовиться к будущему. Не только с понимания обретения энергетической независимости и защиты наших домохозяйств, о которых мы говорим, но и в контексте более широкой картины. Чтобы быть уверенными, что нам будет приятно жить на планете в будущем так же, как сейчас", – добавил Феттель.