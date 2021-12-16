Мы должны агрессивно сыграть свою игру, – Шевченко матч против Лацио

Наставник итальянского Дженоа Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями относительно предстоящего матча 18-го тура Серии А против Лацио. Украинский специалист заявил об амбициозных планах команды.

Шевченко: победить – это всегда приятно

Шевченко вспомнил свою дебютную победу во главе Дженоа. Он убежден, что она поможет поднять моральный настрой команды.

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Снова победить – это всегда приятно. Мы не пропустили и победили – это облегчение. Теперь нас ждут два тяжелых матча, надеемся, что эта победа поднимет наш моральный дух перед этими матчами,

– сказал тренер "грифонов".

Наставник Дженоа поделился планами по игре против Лацио.

"Мы должны сыграть в свою игру, компактно, агрессивно и отобрать очки. Но решающей будет игра команды, нам необходимо максимально использовать те шансы, которые у нас будут", – сказал специалист.

По словам Шевченко, команда будет свежее в игре с Лацио.

В матче Кубка Италии мы уже думали об игре с Лацио. Мы позволили некоторым игрокам отдохнуть, но в этом плане Лацио имеет преимущество в несколько дней отдыха. Я хочу видеть свою команду единым целым,

– подытожил Шевченко.

Андрей Шевченко одержал первую победу как главный тренер Дженоа. 14 декабря клуб Шевченко обыграл Салернитану в поединке второго раунда Кубка Италии – 1:0.

Дженоа Шевченко 17-го декабря сыграет на выезде против римского Лацио.