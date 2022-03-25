Мужчины должны ехать на соревнование за границу и приносить максимум пользы Украине, – Саладуха

Бывшая украинская легкоатлетка и народный депутат Ольга Саладуха уверена, что спортсмены должны иметь возможность покинуть Украину во время войны.

Спортсмены защищают спортивный фронты

Саладуха рассказала, как решается вопрос с выездом на международные соревнования наших спортсменов-мужчин.

"На последнем комитете ВР по вопросам молодежи и спорта, где присутствовал министр спорта и представители Национального олимпийского комитета, обсуждали этот вопрос. Кому нужно – мы это решаем".

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"Знаем, что уже уехали готовиться Михаил Романчук и Андрей Говоров, которым дали такую ​​возможность. Так же Усику Саше. А вот Ломаченко отказался, сказав, что будет защищать страну. То есть те спортсмены, которые хотят остаться, остаются. А другим в этом помогают", – сказала она.

Ольга считает, что нашим топ спортсменам нужно разрешать выезд за границу. Они должны приносить максимум пользы Украине.

"Есть случаи, как со спортсменкой Анастасией Осняч, которая находилась в Будапеште, готовясь к чемпионату Европы по вольной борьбе. Но она состоит в Нацгвардии, из-за чего ее вызвали в Украину. Но мы выразили обеспокоенность, потому что она претендует на золотую награду. И сейчас она вернулась снова в Будапешт, нам важно, чтобы она готовилась и победила.

То есть это такая мотивация, поддержка наших воинов, которые будут видеть, что не зря защищают нашу Родину и ее границы", – рассказала Саладуха.