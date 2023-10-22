"Прочитал" голкипера соперника: Мудрик раскрыл секрет своего шедевра в ворота Арсенала

Октябрь 2023 стал забивным для Михаила Мудрика. Во второй осенний месяц 22-летний левый вингер забил сразу два гола за лондонское Челси.

В субботу, 21 октября, поклонники английского футбола наслаждались лондонским дерби Челси – Арсенал. Команды расписали боевую ничью 2:2, а один из голов забил наш Михаил Мудрик.

Вот так Перевернул игру за 4 минуты: Довбик отличился дублем за Жирону – фантастическое видео

Мудрик: Это было что-то между ударом и навесом

В первом тайме именно Михаил заработал пенальти для "синих", которое реализовал Палмер. Уже во втором тайме сам Мудрик принялся за дело. 22-летний левый вингер отважился на удар с фланга. Мяч за невероятной траекторией залетел прямо за воротничок голкипера Арсенала, несколько вышедшего из линии ворот.

Михаил в красивом стиле отпраздновал взятие ворот, а на 66-й минуте под овации трибун отправился отдыхать на скамью запасных. Вместо украинца на поле появился Николя Джексон.

Похоже, Мудрик забыл о забавных угрозах украинского левого вингера "канониров" и своего партнера по сборной Александра Зинченко.

После поединка Михаил рассказал, как ему удалось забить такой чудо-гол. Здесь украинец прислушался к совету тренера голкиперов Челси.

Это было между ударом и навесом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал следить за их вратарем, потому что иногда он пытается "читать" момент и теряет ворота, что дает шанс его опрокинуть. Я это знал, держал в уме. Я выбрал что-то между ударом и навесом, это было хорошее решение,

– признался Мудрик.

Это взятие ворот стало вторым для украинского футболиста за Челси и вторым в октябре. Похоже, что Мудрик возвращает уверенность и находит свою лучшую игру.

Как забивал Мудрик: смотрите видео

Отметим, что Зинченко отыграл в матче один тайм и заработал желтую карточку.