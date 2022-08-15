Закрыл дверь перед новичком АПЛ: Малиновский не хочет переходить в Ноттингем Форест

Руслан Малиновский близок, чтобы в это летнее трансферное межсезонье сменить команду. У украинского полузащитника есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Малиновский может покинуть Бергамо

29-летний атакующий полузащитник может этим летом покинуть Аталанту. Главный тренер бергамовского клуба Джан Пьеро Гасперини тоже не исключил трансфера Малиновского.

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В СМИ распространялось много слухов о возможном переходе в Ноттингем Форест, который вроде бы даже сделал предложение клубу Серии А в размере 15 миллионов евро. Но такая сумма не удовлетворила требовательные финансовые вкусы Аталанты, которая хочет заработать на переходе украинца 20 – 22 миллиона.

По данным Transfermarkt , стоимость Малиновского составляет 28 миллионов евро. Контракт Руслана с Аталантой истекает 30 июня 2023 года.

Журналист Виктор Вацко рассказал, что Руслан не рассматривает вариант с новичком АПЛ. У футболиста сборной Украины есть несколько вариантов продолжения карьеры. Малиновский ведет переговоры с неназванным клубом. На украинца есть претенденты по АПЛ и французскому чемпионату.

В новом сезоне Аталанта стартовала с выездной победы над Сампдорией (0:2). Малиновский принял участие во втором голе, отличившись результативной передачей.