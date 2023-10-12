Штрафов больше, чем дней в месяце: игрок сборной Дании установил антирекорд по вождению

Опорщик сборной Дании Мортен Юльмэн отмечается не только на футбольном поле. Футболист лиссабонского Спортинга выделился во внефутбольной жизни со знаком минус.

24-летний футболист центра поля отметился водительским умением, а вернее вождением не по правилам. Мортен Юльмен получил нереальное количество штрафов всего за один месяц 2021 года.

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Даже не укладывается такое в голове

С ноября по декабрь опорник заработал 103 штрафа. Юльмен любил ездить по зоне ограниченного движения в центре Лечче, где не имел разрешения передвигать собственным автомобилем.

Такой "рекорд" по вождению футболист сборной Дании установил еще во время своих выступлений в итальянском чемпионате, где он играл за Лечче с 16 января 2021 года по 13 августа 2023 года.

23 из 103 штрафов были отменены, но остальные оставленные в действии наказания футболист должен будет уплатить. И это без учета штрафов, которые за подобные поступки установлены в футбольном итальянском клубе, за который уже не выступает Юльмен.

За каждый из них датчанин должен выложить из своего кармана 83 евро плюс еще должен заплатить 520 евро за судебные издержки.

Переплюнуть "рекорд" по вождению Мортена будет очень сложно. Но лучше даже не стараться это делать, а ездить по установленным водительским правилам.

Кто такой Мортен Юльмен