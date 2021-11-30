Мораес залечил серьезную травму: форвард Шахтера пробыл 6 месяцев без футбола

Жуниор Мораес наконец-то вернулся к тренировкам с донецким Шахтером. Команда радуется пополнению.

Большое возвращение нападающего

34-летний футболист присоединился к общей группе Шахтера. Жуниор Мораес значительно усилит атакующую линию "горняков".

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Опытный нападающий наконец-то залечил серьезную травму. У футболиста было повреждение крестообразных связок. Поэтому Мораес с апреля не выходил на футбольное поле.

Пресс-служба Шахтера выложила видео с тренировки. В ролике видно, что партнеры по команде искренне рады возвращению Жуниора. Додо и Николай Матвиенко обняли тепло игрока сборной Украины.

Видео тренировки Шахтера

Мораес выступает за клуб с 2018 года. В предыдущем сезоне-2020/2021 отыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отличился 9 голами и одним ассистом.

Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.

Весь период восстановления Мораес пробыл в Бразилии, где под наблюдением известного физиотерапевта Лучано Росси работал на базе Коринтианса.

Пока неизвестно, решится ли главный тренер Роберто Де Дзерби предоставить Жуниору несколько минут игрового времени. До конца 2021 года Шахтер проведет еще три матча – против Львова, Шерифа и Александрии.

Текст публикации из твиттера Шахтера

Еще на шаг поближе к возвращению на поле!

Жуниор Мораес начал тренироваться с Шахтером!