В шаге от "золота": Украина стала вице-чемпионом молодежного Евробаскета

В Румынии закончился турнир по Евробаскету в дивизионе B среди мужчин до 20 лет. Свой путь до конца на нем прошла молодежная сборная Украины.

Румыния U-20 – Украина U-20 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

В финале "сине-желтые" встречались с хозяевами турнира. К сожалению, подопечные Валерия Плеханова не смогли обыграть своих сверстников, пишет 24 Канал.

Читайте также Пошел по зову сердца: чемпион Украины по баскетболу присоединился к рядам ВСУ

Как Украина стала серебряным призером

На групповой стадии сборная Украины выиграла 4 из 5 матчей и вышла в плей-офф с первого места, обойдя Венгрию и Швецию благодаря разнице личных встреч. На пути к финалу "молодежка" переиграла Грузию и Нидерланды.

Румыния же без проблем вышла в плей-офф, выиграв все поединки на групповом этапе. В четвертьфинале румыны победили сборную Венгрии, а в полуфинале – Финляндию.

К сожалению, финал для команды Плеханова не задался с самого начала. Хозяева площадки сразу оторвались, набрав стартовые 8 очков матча и в дальнейшем ни разу не позволили Украине сравнять счет.

В начале второй четверти "сине-желтые" смогли сократить отставание до двух очков, но после этого провалили 5-минутный отрезок и отпустили румын на 13 баллов. Сирена после первой половины встречи зафиксировала счет 43:30.

В третьей 10-минутке украинцы так и не смогли вернуться в игру и отпустили соперника еще сильнее. В итоге, сборная Румынии выиграла каждую четверть финального матча и заслуженно стала победителем молодежного Евробаскета-2024.

Финал Евробаскета U-20 Румыния – Украина: видео полного матча

Самым результативным баскетболистом в составе нашей команды стал Павел Карасев, который набрал 11 очков и совершил два подбора. 10 очков в свой актив записал Даниил Сипало, который вошел в символическую сборную турнира.

. Это второе поражение для Украины в финалах молодежного Евробаскета. В 2007 году "сине-желтые" уступили Черногории (68:89).

Отметим, что, несмотря на поражение, сборная Украины поднялась в дивизион А Евробаскета U-20. Наши баскетболисты не выступали там с 2022 года.