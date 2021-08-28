Мой бойцовский дух помог выйти в финал, – Свитолина о секрете успеха в США

Элина Свитолина впервые за 11 месяцев пробилась в финал турнира. Украинская теннисистка прокомментировала победу над шведкой Ребеккой Петерсон на WTA 250 в Чикаго (США).

"Это всегда невероятные ощущения"

Украинка за 2,5 часа вырвала победу у шведской теннисистки. Элина Свитолина поделилась эмоциями после матча.

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Первая ракетка Украины отметила, что поединок против Ребекки Петерсон был очень сложным и происходил в непростых условиях. Но теннисистка осталась довольна своей игрой. 26-летняя спортсменка назвала секрет своей победы в полуфинале турнира в Чикаго.

Это всегда невероятные ощущения, когда побеждаешь в такой борьбе. Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше. Просто проигрывать сет, проигрывать его на тай-брейке, когда я была так близка к завершению матча. Перед решающей партией я постаралась перезагрузиться, использовать эту 10-минутную паузу, чтобы немного помедитировать и заново собраться,

– рассказала Свитолина.

Этот финал в США станет для нашей землячки первым за 11 месяцев. Последний раз Элина играла в решающей стадии в сентябре 2020 года на турнире в Страсбурге.

В финале Свитолина сыграет против Ализе Корне из Франции. Поединок состоится 28 августа.