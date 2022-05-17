Могут использовать для своих постановок: оккупанты пытаются угнать автобусы Мариуполя

Враги продолжают уничтожать инфраструктуру Украины, а город-герой Мариуполь превратился в одну сплошную развалину. Оккупанты пытаются использовать автобусы футбольного клуба УПЛ.

Могут использовать в своих пропагандистских роликах

Российские военные уже совсем обнаглели. Они сначала обстреляли все, что видели перед собой, а теперь пытаются использовать для собственной выгоды уцелевшее.

Следует узнать Два клуба не будут участвовать в следующем сезоне, но не вылетят из УПЛ

В гаражном комплексе враги обнаружили автобусы футбольного клуба Мариуполь. Захватчики пытаются завезти и угнать всю технику команды, которая до 24 февраля выступала в УПЛ. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал вице-президент клуба Андрей Санин.

Представитель футбольного клуба не уверен, удастся ли воплотить россиянам свое намерение в реальность. А ведь автобусы после обстрелов могли быть более непригодны к ремонту.

Санин сделал обращение для украинцев, которые увидят в пропагандистских видео клубный автобус Мариуполя.

Если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской премьер-лиги Мариуполь не имеет к этому никакого отношения!,

– написал вице-президент команды.

Полномасштабное вторжение России в Украину досрочно закончило футбольный сезон в нашей стране. К моменту 24 февраля команды отыграли первый круг и уже готовились начать вторую часть чемпионата, но на этом все закончилось.

Мариуполь за 18 туров получил всего 8 очков и вполне логично замыкал турнирную таблицу УПЛ – последнее 16 место.

Отметим, что в новом сезоне, если он будет стартовать, участие не будут принимать сразу два клуба. Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал, что кафиры уничтожили всю инфраструктуру клуба, а финансировать команду в нынешней ситуации фактически невозможно. Также судьба участия черниговской Десны под большим вопросом. У команды серьезно пострадал стадион.

Полный текст публикации по фейсбуку

Друзья, я только что получил информацию из оккупированного Мариуполя – у нас "отжимают" клубные автобусы. На территорию нашего гаражного комплекса зашли некоторые люди и, ссылаясь на приказ так называемого мэра Мариуполя, пытаются забрать оттуда всю нашу клубную технику. Выйдет ли это у них? Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской премьер-лиги в Мариуполе не имеет к этому никакого отношения!