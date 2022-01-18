Мне бы сказали вернуть 10 миллионов, – Усик рассказал, почему не отказался от боя в Москве

Александр Усик летом 2018 года стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе. Непобедимому крымчанину пришлось ехать в Москву, чтобы встретиться в объединительном поединке с россиянином Муратом Гассиевым.

Усик мог отказаться от боя в Москве

Фанатская аудитория разделилась относительно решения Усика биться в Москве. Одни поддерживали украинца за то, что он выиграл на территории государства-агрессора, другие критиковали боксера.

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Усик рассказал, что не мог отказаться от поединка из-за обязательства контракта. Это бы стоило боксеру нескольких миллионов. Украинец не уточнил валюту.

Мы могли отказаться от поединка, но мне бы пришлось заплатить очень много миллионов компенсации по контракту,

– отметил Усик.

Также, по словам украинца, бой имел историческое значение, поскольку впервые за 30 лет в первом тяжелом весе (крузервейт) состоялся бой за все пояса.

Именно после того, как Александр стал абсолютным чемпионом мира, в боксе все чаще начали проводить такого уровня поединки.

"За 30 лет мы первые объединили пояса в крузервейте. 30 лет никто не объединял. После нас четыре человека уже объединили. Терн Кроуфорд объединил, потом я, Тейлор, сейчас Канело. Я не говорю, что это мы спровоцировали, но долго такого не было. Я поехал туда, отбоксировал, выиграл и приехал. Все!", – сказал обладатель поясов WBO, WBA, IBF в тяжелом весе.

В завершение Усик добавил, что также не мог отказаться от боя, ведь после этого никто бы не хотел с ним сотрудничать.

Если бы я сказал, что не еду – со мной никто бы не работал. Абсолютно никто в мире не работал бы. И мне бы сказали вернуть 10 миллионов,

– резюмировал Александр.

Усик победил Гассиева

Усик деклассировал Гассиева по итогу 12 раундов. Несмотря на скептические прогнозы Александр выиграл единогласным решением судей.

Боксер выступал в сине-желтых цветах, а после поединка появился в ринге с флагом Украины. Также Усик эмоционально выкрикнул "Москва 2018 – бам! Батя в здании!"

Тогда Усик стал первым победителем Кубка Мухаммеда Али.

Усик – Гассиев видео боя